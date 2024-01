Pd: “Lo stato manutentivo delle case popolari di Arezzo è disastroso”

Arezzo, 13 gennaio 2024 – Lo stato manutentivo delle case popolari di Arezzo, in molti casi, sono disastrose. E’ il punto dei Consiglieri Comunali PD Giovanni Donati e Alessandro Caneschi. “In questi giorni gli abitanti di Via Funghini hanno nuovamente denunciato pubblicamente, le condizioni nelle quali sono costretti a vivere con le loro famiglie: ambienti pieni di muffa dovuta alle continue infiltrazioni sia dalla copertura sia causate dalle rotture di tubazioni mai riparate.

A questa situazione aggiungiamo le precarie condizioni manutentive anche degli immobili di via Benvenuti, di via XXV Aprile, di Piazza Andromeda e nel quartiere Tortaia.

Pur comprendendo che i proventi degli affitti richiesti non coprono i costi delle necessarie manutenzioni, non è ammissibile e dignitoso far vivere persone in certe condizioni.

Più volte in Consiglio comunale abbiamo chiesto all'Assessore Manneschi che venissero redatti progetti per l'ottenimento del bonus 110% ma purtroppo quando si sono resi conto dell'opportunità che avevano era troppo tardi: questo ha determinato la perdita di finanziamenti pari a € 12.000.000.00 (dodici milioni di euro).

Aver sfruttato questo momento favorevole, con risorse che venivano dallo Stato, avrebbe consentito di liberare tante risorse da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria di altri immobili: purtroppo, invece, ci troviamo ad avere un patrimonio immobiliare vecchio e con gravi problemi manutentivi.

Non è accettabile da un Amministratore (Assessore Manneschi) giustificarsi dicendo che non ha partecipato nessuna ditta al bando, il bando è uscito troppo tardi ed era scontato che nessuno avrebbe partecipato.

Di questa situazione è responsabile anche il Presidente di Arezzo Casa Lorenzo Roggi evidentemente non ha saputo gestire questa opportunità irripetibile per poter eseguire interventi importanti su gli edifici da lui gestiti.

La dimostrazione della scarsa capacità di gestione lo dimostrano gli interventi in via Funghini: lavori iniziati 4 anni fa, poi interrotti e mai conclusi sembra per mancanza di fondi; di solito prima di iniziare un lavoro le risorse devono essere disponibili subito o comunque programmate con fonti di finanziamento certe.

Perché non sono stati capaci di ottenere ulteriori finanziamenti dal loro governo amico?

Risposta facile: i partiti di maggioranza di Arezzo non contano nulla a Roma.

I cittadini che vivono in questi immobili per un corto o lungo periodo hanno diritto ad abitare in un luogo dignitoso e che rispetti i requisiti igienici; se questi aspetti l'Assessore Monica Manneschi e il Presidente di Arezzo Casa non sono in grado di garantirli è bene che facciano un passo indietro lasciando spazio a persone più competenti.