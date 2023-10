Arezzo, 24 ottobre 2023 – Il PD a Congresso, ccco gli appuntamenti ad Arezzo

"Arezzo più forte" Questo è il titolo del congresso del Partito Democratico della città di Arezzo che si svolgerà giovedì e venerdì all’hotel Etrusco.

“ Siamo chiamati ad un momento molto importante per la vita democratica del nostro partito. Il congresso provinciale determinerà, oltre che il nuovo gruppo dirigente, le priorità politiche e organizzative del nostro partito in vista delle amministrative e delle regionali che si svolgeranno nei prossimi anni. A questo proposito il partito della città ha promosso un documento con due questioni fondamentali, tra le altre, sui quali chiediamo al PD provinciale di mobilitarsi: l’indicazione di Rigutino come unica opzione possibile per la localizzazione della stazione AV, il miglioramento dei collegamenti ferroviari con Firenze e gli investimenti sull’ospedale San Donato e sulla rete della medicina territoriale di Arezzo. Oltre a questo, discuteremo naturalmente anche degli aspetti organizzativi del nostro partito provinciale che sono fondamentale per dare forza all'azione politica della nostra comunità politica.

Ci saranno due momenti distinti: giovedì 26 novembre alle ore 21:00 all’hotel Etrusco ci confronteremo con Michele Ausilio e Barbara Croci i due candidati alla segreteria provinciale del partito democratico di Arezzo insieme ai nostri iscritti e simpatizzanti.

Venerdì 27 novembre dalle ore 17:30 alle ore 22:30 sempre all’hotel Etrusco solo gli iscritti al Partito Democratico saranno chiamati a votare.