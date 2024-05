Arezzo, 4 maggio 2024 – Fondazione Arezzo Intour, l’Assessore comunichi alla città il nome del nuovo direttore, la nota del Consigliere comunale Michele Menchetti.

Lo scorso 15 aprile la commissione esaminatrice del bando per l’individuazione del nuovo direttore della Fondazione Arezzo Intour ha preso la sua decisione: perché l’Assessore al turismo - nonché Presidente della suddetta Fondazione - non comunica alla città il nome del nuovo direttore?

Dopo che per due volte in Consiglio Comunale mi è stato impedito di illustrare la mia interrogazione sull’avviso di selezione per l’assunzione del nuovo direttore della Fondazione Arezzo Intour, lo scorso 28 marzo 2024 ho potuto esprimere i miei dubbi circa alcuni aspetti di questo bando.

Il primo è legato alla durata del bando, dal 20 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024, ossia appena quindici giorni peraltro a cavallo delle festività natalizie: un lasso di tempo brevissimo che non ha certamente contribuito a far sì che un numero maggiore di potenziali candidati potesse parteciparvi. E infatti alla fine sono state ammesse solamente due candidature.

Il secondo riguarda la remunerazione del nuovo direttore: in un momento storico delicato per molte persone, mi è sembrato totalmente fuori luogo alzarne lo stipendio fino a 90mila euro contro gli attuali 50mila euro che percepiva il funzionario comunale distaccato alla fondazione medesima.

Il terzo era relativo all’eventualità che a tale bando avesse partecipato anche l’attuale direttore, ossia il funzionario comunale distaccato.

Il 15 febbraio hanno avuto luogo i colloqui degli unici due candidati e dopo due mesi la commissione è giunta alla conclusione dei lavori.

L’Assessore al turismo e Presidente della Fondazione, anziché usare toni intimidatori contro il sottoscritto solamente per aver osato fare domande scomode, fornisca agli aretini l’identità del nuovo direttore.

O dobbiamo pensare che sia un segreto di stato?