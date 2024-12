Arezzo, 20 dicembre 2024 – Crisi Pam aretine: Casucci (Lega), Sì al tavolo regionale per il monitoraggio

“Sono molto felice per l’approvazione dell’ordine del giorno relativo alla crisi dei supermercati Pam nell’aretino. Una situazione difficile, che non possiamo ignorare anche grazie alla presa di posizione dei sindacati, che oltre a salvaguardare i lavoratori della Pam di Tortaia, sono interessati come me a garantire la piena occupazione di tutti i dipendenti del marchio nel territorio aretino. Per questo motivo ho predisposto un apposito atto affinché venga creato un tavolo istituzionale per monitorare costantemente la situazione di crisi e fare in modo che la Regione Toscana intervenga al più presto per risolverla”.

Così il vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Casucci.