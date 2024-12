Arezzo, 19 dicembre 2024 – Bilancio regionale 2025: Ceccarelli e De Robertis (PD): "Per Arezzo investimenti per infrastrutture, sport e cultura. Oltre 3 milioni di euro per risposte al territorio"

"Il bilancio regionale approvato per il 2025 rappresenta un atto di responsabilità verso le comunità toscane e in particolare verso la provincia di Arezzo. Abbiamo lavorato con l’obiettivo di garantire risorse strategiche che possano non solo rispondere alle urgenze, ma anche contribuire alla crescita e alla valorizzazione del nostro territorio." Con queste parole, i consiglieri Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis le previsioni della manovra di bilancio per l’anno a venire.

Tra le misure più rilevanti per il territorio si evidenziano anche alcuni contributi straordinari per migliorare la viabilità locale. In particolare, nel maxi-emendamento presentato dal presidente Giani, sono previste risorse per 500.000 euro per la progettazione degli interventi sulla SR71, compresa la variante di Arezzo. Ricordiamo anche i 500 mila euro destinati al Comune di Chiusi della Verna per la realizzazione di una passerella pedonale sul torrente Corsalone e per una ciclopista fino alla frazione di La Lappola, e 50 mila euro per la passerella ciclopedonale nella frazione di Bagnoro, nel Comune di Arezzo. Altri 30 mila euro sono destinati a Badia Tedalda, per il ripristino della strada comunale di Montelabreve, gravemente danneggiata da eventi meteorologici avversi.

"Il bilancio - proseguono Ceccarelli e De Robertis - prevede inoltre risorse significative per il potenziamento degli impianti sportivi: 1,2 milioni di euro per una nuova palestra a San Giovanni Valdarno, che offrirà spazi moderni e polifunzionali per le attività sportive; e 120 mila euro per il recupero del campo da calcetto a Chitignano, nella località San Vincenzo. Trecentomila euro saranno resi disponibili per la realizzazione di una palestra scolastica ad Arezzo". Sul fronte della rigenerazione urbana e della tutela del patrimonio culturale, spiccano i 550 mila euro stanziati per l’adeguamento sismico del palazzo comunale di Subbiano e i 500 mila euro per la valorizzazione delle mura storiche del castello di Caprese Michelangelo.

"Si tratta di interventi che non solo migliorano la sicurezza e l’accessibilità delle infrastrutture, ma rappresentano un investimento per il futuro delle nostre comunità," sottolineano i consiglieri. Nel bilancio 2025 sono state implementate le risorse per completare il recupero dello storico Teatro Garibaldi di Foiano della Chiana, nonchè per l’ampliamento dell’impianto sportivo Golf Casentino di Poppi, uno dei pochi di proprietà pubblica in Toscana; e infine per la riorganizzazione funzionale del campo da calcio “Brandini Galasso” di Terranuova Bracciolini

Da segnalare anche un contributo di 150 mila euro destinato all’Unione dei Comuni Montani del Casentino per l’adeguamento dell’impianto intercomunale di macellazione. E 300.000 euro per opere di distribuzione acque nella Valtiberina Toscana. Questo intervento, cofinanziato dai comuni aderenti, migliorerà le condizioni igienico-sanitarie e l’efficienza delle strutture, contribuendo al rilancio del settore agroalimentare locale. Sono previsti inoltre interventi di mitigazione del rischio idraulico per l’Unione dei Comuni del Pratomagno con un investimento di 500 mila euro per il biennio 2024-2025.