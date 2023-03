Tutti in piedi, arriva la Fortitudo Bologna La sfida con la storica società felsinea

Quando l’avversario è la Fortitudo Bologna non sarà mai una partita qualunque. Il fascino, il blasone, l’emozione di affrontare una nobile del basket italiano è qualcosa che prescinde dalle motivazioni oggettive di classifica e dall’importanza o meno dei due punti. Affrontare la Fortitudo regala sempre sensazioni forti e così sarà questa sera al PalaCarrara (ore 18) quando la Giorgio Tesi scenderà in campo contro Bologna. Giusto per confermare quanto questa partita sia sentita, ieri erano stati staccati 1400 biglietti che aggiunti agli abbonamenti arrivano a 2mila presenze con un settore ospiti, circa 250 persone, tutto esaurito. Per Pistoia la partita che conta è quella di mercoledì sempre al PalaCarrara contro Cento, ma oggi è un’altra storia, un’altra partita. "Abbiamo tre partite in sette giorni – afferma Nicola Brienza – tutte da giocare al massimo e da onorare anche perché, come ho sempre detto, noi dobbiamo essere sempre concentrati e sul pezzo quando scendiamo in campo se vogliamo riuscire ad essere competitivi. La gara contro Cento ha una valenza diversa ai fini della classifica, abbiamo giocato solo una partita nell’ultimo mese, ma domani (oggi) ci sarà una grande cornice di pubblico e noi non vogliamo assolutamente risparmiarci pensando alla partita contro Cento". Pistoia si troverà di fronte una squadra diversa rispetto a quella vista all’andata, ma anche la Giorgio Tesi è cresciuta molto in questo periodo e, tra gli altri aspetti, avrà voglia di riscattare la sconfitta al PalaDozza decisamente brutta. "Dico sempre che ci sono squadre da Gran Premio – prosegue il tecnico biancorosso – ovvero che hanno una certa regolarità durante la stagione e Bologna non l’ha avuta e ci sono squadre capaci di compiere il giro più veloce e in questo la Fortitudo ha tutto per poterlo fare. E’ una squadra che ha tanta qualità, giocatori che possono determinare il corso di una partita da un momento all’altro, hanno esterni di grandissimo talento ed ora hanno aggiunto uno come Candussi che può portare esperienza e alzare il livello. Da parte nostra, è vero, c’è anche la voglia di riscattare la sconfitta dell’andata forse la partita più brutta che abbiamo giocato insieme a quella di Chiusi". In casa biancorossa arrivano buone notizie per quanto riguarda il recupero di Angelo Del Chiaro che sta procedendo secondo programma. "Angelo sta bene – dice Brienza - il recupero sta procedendo in linea con le aspettative. Si sta allenando individualmente e fra qualche giorno avrà un’altra visita di controllo che se dovesse dare esiti positivi ci consentirà di poterlo inserire in maniera graduale in situazioni di gioco e quindi fargli prendere confidenza con i primi contatti".

Maurizio Innocenti