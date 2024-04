Rowan e Reggio Emilia. Pistoia prepara la festa

Il PalaCarrara soldout, la presenza di Ron Rowan e Steven Raso, una partita – quella odierna con Reggio Emilia – che ha uno peso specifico notevole in chiave playoff. La tavola è apparecchiata per una giornata di festa per il Pistoia Basket. Non manca davvero niente: solo la vittoria contro la Unahotels, che proprio un dettaglio non è. L’impianto di via Fermi si prepara a indossare l’abito buono, quello da sfoggiare per le occasioni più attese. I riflettori saranno puntati sul parquet, certo, ma inevitabilmente anche in tribuna, dove si sistemeranno due dei quattro investitori della holding statunitense fresca di ingresso come nuovo socio di maggioranza all’interno del club biancorosso. Raso abbiamo avuto modo di conoscerlo giovedì, essendo l’unico degli americani a essere fisicamente presente a Milano per il closing. Per i sostenitori di Pistoia, ci sarà tempo per prendere confidenza con il suo volto. Rowan invece, dalle nostre parti, non ha certo bisogno di presentazioni.

Sono passati gli anni, i capelli sono diminuiti e sono diventati grigi, ma il fisico è sempre imponente. Da ’Marine’, tanto per citare il soprannome dato al nativo di New Brighton durante le stagioni (tre, dal 1989 al 1992) in cui ha indossato la maglia della Kleenex. Dopo l’arrivo in Italia nella mattinata di venerdì e un primo assaggio del PalaCarrara attorno alle 14.30 (ci è tornato anche nel tardo pomeriggio per assistere all’allenamento dei giovani del Pistoia Basket), ieri Rowan ha preso contatto con tutti gli esponenti del mondo biancorosso, compreso coach Nicola Brienza, mentre con il direttore sportivo Marco Sambugaro aveva già avuto modo di confrontarsi nella giornata precedente.

L’osservato speciale, prima della palla a due contro Reggio Emilia, sarà proprio Ron. Facile che il prossimo presidente del club di via Fermi venga travolto dalla passione degli oltre 3.800 spettatori che presenzieranno per la partita valida per la ventiseiesima giornata del massimo campionato. Un vero e proprio bagno di folla, pronto a riabbracciarlo e a vivere una giornata storica per il Pistoia Basket. Che può godersi l’ennesima straordinaria risposta della sua gente, eccitata e con il pento gonfio per l’orgoglio al termine di una settimana a dir poco esaltante per chi ha il biancorosso nel cuore.

In questo girone di ritorno, e dopo che il club di Massimo Capecchi aveva concluso l’andata al dodicesimo posto in termini di pubblico con una media di 3.244 presenze per le sfide interne (ma la posizione in graduatoria è più alta se si considera la percentuale di riempimento del palazzetto, che nel caso di quello di via Fermi è stata dell’87%) i numeri al botteghino stanno volando. Nei quattro appuntamenti in via Fermi, sono passati dal PalaCarrara in totale 15.183 tifosi, per una media di 3.796 a partita. I dati sono così divisi: 3.683 contro Scafati, 3.835 contro Milano, 3.830 contro Tortona e 3.835 contro Treviso. Il record stagionale resta comunque quello fissato in occasione del match del 23 dicembre con la Virtus Bologna, ossia 3.916 spettatori.

Francesco Bocchini