Prima categoria. La rincorsa playoff del Quarrata. Giovani Via Nova a un bivio

Mancano trecentosessanta minuti alla fine della regular season di Prima e Seconda categoria, con la ventisettesima giornata fissata per dopodomani alle 15.30. E per le formazioni di Pistoia e provincia è tempo di dare il 110%. Soprattutto nel girone A di Prima, dove la situazione appare particolarmente delicata. Il CQS Pistoia riceverà il Romagnano per tentare di tornare al di sopra della linea di galleggiamento, che dista due lunghezze.

Ultima chiamata per Giovani Via Nova e Tempio Chiazzano, chiamate a vincere a tutti i costi tra le mira amiche rispettivamente contro Atletico Lucca e Corsanico. Passando al girone C, il Quarrata sogna ancora l’approdo ai playoff, dopo aver battuto nello scorso turno la Folgor Calenzano che detiene attualmente l’ultimo piazzamento utile per qualificarsi. I quarratini se la vedranno con la Sancascianese invischiata nella lotta per non retrocedere. Doumbia e soci partono con i favori del pronostico, per ridurre la distanza dal quinto posto che è di cinque punti.

Ed un eventuale successo rappresenterebbe un assist indiretto anche agli Amici Miei, che sono attualmente usciti dalla zona playout. Gli aglianesi sono attesi da un match particolare impegnativo, visto che faranno visita al Cerbaia attuale capolista del raggruppamento: gli uomini di Giugni dovranno quindi gettare il cuore oltre l’ostacolo e sfoderare una prestazione di livello, per tentare di aggiudicarsi l’intera posta in palio e mettere un’ipoteca sulla salvezza diretta.

Giochi ancora apertissimi per quanto riguarda la Seconda categoria, che con tutta probabilità si deciderà al fotofinish. L’Atletico Casini Spedalino primo della classe vuole mantenere la vetta, ma essere sicuro di riuscirci dovrà vincere in casa contro il Montemurlo concorrente diretto per la promozione. Attenzione quindi al risultato che uscirà da questo match, che può essere legittimamente definitivo come una sfida chiave in questo infuocato finale di stagione. Uno scontro fratricida del quale potrebbe approfittare il Cintolese, secondo ad un punto dall’Atletico al pari dei montemurlesi: regolare la Galcianese è un’impresa alla portata, per mettere la freccia.

In quarta posizione c’è la Virtus Montale, che riceve il Montalbano Cecina per risalire la china e riportarsi a ridosso dei primissi posto della classifica. Un target analogo a quello che ha in testa la Montagna Pistoiese, di scena nella tana del San Niccolò. A completare il quadro delle partite valide per ventisettesima giornata, ecco infine Chiesanuova – Pistoia Nord, La Querce – Montale Pol.90 Antares, Olimpia Quarrata – Borgo a Buggiano e San Felice – Prato Nord.

Giovanni Fiorentino