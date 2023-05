PistoiAtletica sugli scudi Dagli Assoluti ecco tre ori

La presenza di PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca ai campionati di società Assoluti di Arezzo si è rivelata un clamoroso successo per la società biancoverde, che si è portata via in dote ben tre medaglie d’oro al collo. Nello specifico, fa notizia la doppietta delle staffette 4x100 e 4x400 metri, che hanno sbaragliato il campo delle avversarie e, altro aspetto fondamentale, centrato entrambe il tempo minimo di partecipazione per il Challenge Assoluto, un ulteriore tappa che si svolgerà a luglio e che metterà in palio l’accesso agli Italiani. La 4x100m composta da Tommaso Innocenti, Michele Pacini, Gabriele Sichi e Niccolò Pollicino ha vinto la gara in 42”02, dopo un avvincente duello con la compagine dell’Atletica Livorno, mentre la 4x400m con ancora Innocenti e Pollicino protagonisti, stavolta affiancati da Fabio Luccioletti ed Andrea Consolmagno, si è presa l’oro con un eccellente 3’19”67 dominando letteralmente la pista. Peraltro uno dei componenti della staffetta, Consolmagno, ha già strappato il pass per il Challenge nei 400m ostacoli. La terza medaglia d’oro porta la firma di Alessio Geri che ha vinto il salto triplo con la misura di 13.62 m, in una gara fortemente penalizzata dal maltempo e interrotta a più riprese: la misura finale, indubbiamente, è stata influenzata da questi fattori però la soddisfazione è ugualmente enorme.

red.pt