Basket A: brutto passo indietro per l’Estra Pistoia, ko severo in casa con Venezia

Pistoia, 20 ottobre 2024 – Un brutto passo indietro rispetto alla notevole vittoria esterna di una settimana prima contro Cremona. L’Estra Pistoia perde in casa contro la Reyer Venezia nella quarta giornata della massima serie del basket tricolore. Una sfida senza Dante Calabria: il coach, messo ko da un virus, ha dovuto lasciare il posto al vice Giuseppe Valerio. Virus che sembra lo stesso che ha colpito anche Brajovic e Paschall in settimana.

Una sfida in cui l’Estra non parte bene sotto i colpi di una Venezia concreta e decisa a fare risultato. E’ 18-20 dopo i primi dieci minuti. Un primo tempo di sostanziale equilibrio che si chiude sul 32-34. Al ritorno dagli spogliatoi Pistoia piazza un parziale di 0-7 che peserà sull’economia del match. Pstoia rincorre ma arriva al +11 (45-56) alla fine del terzo quarto.

La musica non cambia nell’ultima frazione, con Venezia che tocca il +14 (56-70) con cui poi amministra fino alla fine. Una Pistoia dunque dall’andamento incostante, che lascia l’amaro in bocca ai tifosi del PalaCarrara. Per Venezia sono 17 i punti di Aamir Simms e 12 quelli di Tyler Ennis. Per Pistoia 17 i punti di Silins mentre Rowan ne mette 11.