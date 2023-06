Pistoia, è il tuo momento Primo atto contro Torino

Pistoia è pronta per l’atto finale: la squadra sta bene anche se, forse, aver avuto un giorno in più di riposo non avrebbe fatto male. Il riferimento alla non accettazione del cambio di data di gara 1 non è casuale. "Le Doa prevedevano come giorno d’inizio della finale il sabato – dice coach Nicola Brienza – Torino e Cantù erano già d’accordo di giocare la domenica, così come la Lega: il motivo è piuttosto ovvio ovvero evitare il giorno della finale di Champions League, del resto Milano e Bologna giustamente hanno cambiato la data per cui non era così strano. E’ passata Pistoia e improvvisamente la domenica non era più disponibile. Non è per il giorno di riposo in più, che cambia poco – ammette – ma rimane la perplessità. Vorrà dire che giocando alle 19 io e Franco Ciani chiameremo meno time out possibili per consentire alla gente di vedere la finale". Di fatti strani e incomprensibili ne succedono ogni giorno e questo non rappresenta un’eccezione, ma rimane comunque nel novero delle cose difficili da capire. Tant’è, c’è da pensare a Torino e alla serie finale che già sono dei grattacapi non di poco conto.

"Torino è una squadra eccellente – prosegue Brienza – quando ci è stato chiesto di votare l’allenatore dell’anno il mio voto è andato a Ciani sia per il rispetto nei suoi confronti e sia per il riconoscimento del suo grande lavoro. Sono una squadra vera come lo siamo noi ed a fine stagione potranno raccontare di aver fatto tante piccole imprese. Di Torino viene fuori questo essere un gruppo dove tutti sono pronti a sacrificarsi, giocare l’uno per l’altro e questo rende difficile affrontarli. Oltre ad essere un gruppo unito hanno giocatori importanti come Pepe, Vencato, Guariglia e l’ultimo innesto Zanotti, un roster importante che fa capire anche le ambizioni della società. Sono il migliore attacco del campionato e la migliore squadra per assist, hanno una capacità di creare tiri e situazioni offensive veramente importante. Per quanto ci riguarda dovremo riuscire a superarci per giocarcela alla pari e per provare ad inseguire un sogno – conclude – senza snaturarci o cambiare quelle che sono le nostre peculiarità".

Maurizio Innocenti