Quarrata (Pistoia), 23 settembre 2018 - Oltre mille concorrenti hanno preso il via alla quarantatresima edizione della Passeggiata Panoramica che la Podistica Quarrata con il patrocinio dell'amministrazione comunale e Provinciale di Pistoia e della Regione Toscana hanno organizzato a Quarrata sulla distanza di 15,800 km su un percorso rilevato sulle colline del Montalbano. Il vincitore della gara è stato il massese Andrea Alberti (Atletica Alta Toscana), che conclude la gara nel tempo di 1h00'13'' distaccando di 29'' Nicolò Chiti (Individuale) e di 1'28'' Andrea Brachi (I Brapidi di Migliana Prato), al quarto posto si classifica Samuel Oskar Cassi (Atletica Calenzano) e quinto Giacomo Bugiani (Silvano Fedi Pistoia).

Stefano Ricci (Atletica Vinci) si aggiudica la categoria veterani uomini,concludendo la gara in 1h03'23'' al posto d'onore Andrea Dabizzi (Atletica Signa) e terzo classificato David Bianchini (Atletica Montecatini).

Nella categoria veterani argento successo di Rinaldo Bolognesi (Gruppo Podistico Massa e Cozzile) in 1ora14'01'', dove precede Roberto Mei e Domenico Coco entrambi della Silvano Fedi Pistoia.Michelangelo Speranza (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli) fa sua la gara della categoria veterani oro in 1h24'29'',in secondo si classifica Giuseppe Monini (Orecchiella Garfagnana) e terzo Ivaldo Caporali (Silvano Fedi Pistoia).

Ancora un successo per Rachele Fabbro (Gruppo Sportivo Lammari)nella categoria assoluta donne che compie il percorso in 1ora08'46'' distaccando di 3'32'' Damiana Lupi (Atletica vinci) e di 4'15''Valentina Dami (Silvano Fedi Pistoia),al quarto posto Ambra Pucci (Nuova Atletica Lastra) e quinta Stefania Bargiacchi (Silvano Fedi Pistoia).Luciana Aresu (Atletica Prato) giunge per prima nella categoria donne veterane,nel tempo finale di 1ora19'01'',al secondo gradino del podio,Eva Grunwald (Settignano) e terza Camelia Barboi (Isolotto Firenze). Nelle donne veterane argento il successo a arriso a Maria Amelia Nardi (Podistica La Stanca Valenzatico) in 1ora30'15'',a l secondo posto Laura Frati (Nuova Atletica Lastra) e terza si classifica Stefania Trombi (Le Panche Castelquarto Firenze). Nella classifica di società il successo e andato al Gruppo Sportivo Run....Dagi con 80 iscritti ricordando con questo primo posto Silvia Tamarri, recentemente scomparsa all'età di 50 anni, travolta da una macchina mentre si allenava. In memoria di Silvia la onlus Regalami un sorriso presieduta da Piero Giacomelli ha donato un defibrillatore (il 121° della sua storia solidale) alla squadra dei Run...Dagi,. Quest'ultima ha partecipato in massa proprio per ricordare Silvia e il trofeo vinto come squadra è stato donato al marito di Silvia, presente alla corsa.

Secondo posto nella classifica di società per la Silvano Fedi Pistoia (77) e terza la Podistica La Stanca Valenzatico (46),quarto il Gruppo Podistico Cai Pistoia (45) e quinta la Polisportiva 29 Martiri di Figline di Prato (39).