Focus. Cammino biancorosso ai raggi X Quante insidie nel calendario

Varese non è certo una città che evoca bellissimi ricordi al Pistoia Basket (come scordarsi della sconfitta che decretò la retrocessione nel 2019, poi cancellata vista la penalizzazione di Torino), che negli anni trascorsi in A1 ha vinto solo nella stagione 201415 a Masnago. Ma questo non impedirà alla truppa di coach Nicola Brienza di presentarsi al Pala "Lino Oldrini", il prossimo 4 ottobre, con il massimo dell’entusiasmo per il ritorno nella massima serie. Ritorno che coinciderà di nuovo con un viaggio in Lombardia, come accadde anche 10 anni fa, quando la formazione biancorossa allora allenata da Paolo Moretti venne battuta da Cantù. Nelle annate successive, per tre volte Pistoia ha cominciato il torneo con un successo (due con Capo d’Orlando e una con Brindisi) e in altrettante occasioni è finita ko alla prima giornata. Iniziare con un colpaccio su un parquet caldo come quello di Varese, che recentemente ha nominato Tom Bialaszewski come nuovo allenatore e che nel proprio roster conta sull’ex di turno Davide Moretti, sarebbe quantomai importante per prendere immediatamente fiducia per il prosieguo del cammino. Domenica 8 ottobre, l’Estra esordirà davanti al proprio pubblico contro quella Trento che ha in panchina, nelle vesti di assistant coach di Lele Molin, il pistoiese Fabio Bongi. Per Della Rosa e compagni non proprio l’avversario più abbordabile per il primo appuntamento al PalaCarrara, visto che la Dolomiti Energia è società che parteciperà all’edizione 202324 dell’Eurocup e che nello scorso campionato si è posizionata in sesta piazza.

Le due partite successive, quella a Scafati e quella fra le mura amiche con Brescia, rappresentano due buone occasioni per racimolare punti, prima delle sfide più complicate contro Brindisi e Venezia. Dopo la trasferta a Reggio Emilia, ecco dal 19 novembre al 10 dicembre la fase più delicata del girone d’andata, con Pistoia chiamata ad affrontare nell’ordine Sassari, la corazzata Milano, Napoli e Tortona, ossia tre delle quattro semifinaliste degli ultimi playoff Scudetto. La quarta, ossia la Virtus Bologna, arriverà dopo il match con Pesaro. Il rush finale di girone d’andata vedrà l’Estra di scena a Treviso e contro l’altra neopromossa Cremona, in due sfide molto importanti in chiave salvezza. Il girone di ritorno, Pistoia lo comincerà a Sassari, per poi ospitare Scafati. Il trittico di gare contro Milano, Venezia e Tortona - precedute da quella con Brescia - fa paura, mentre la strada si annuncia più in discesa con gli appuntamenti con Cremona, Napoli e Treviso. C’è Bologna alla 25esima giornata, a cui farà seguito la volata di fine regular season, che si conclude il 5 maggio. Reggio Emilia, Pesaro, Brindisi, Trento e Varese le rivali in ordine cronologico: le speranze di salvezza della formazione di Brienza passeranno per buonissima parte dai risultati di queste partite.

Francesco Bocchini