Ciclismo: il ligure De Fabritiis al team Franco Ballerini

Piastoia,15 ottobre 2021 - Si va completando la nuova squadra juniores del Team Franco Ballerini per la prossima stagione. L’ultimo arrivato è il ligure Gabriele De Fabritiis uno degli allievi più bravi ne 2021. Con la maglia della Ciclistica Arma di Taggia, ha vinto due gare, sicuramente un acquisto importante per il Ds Andrea Bardelli. Felice anche il presidente del team Franco Miniati: ” Sono davvero soddisfatto per la squadra che abbiamo creato per il prossimo anno, credo che abbiamo un team più forte del 2021, che guarda in prospettiva futura con otto ragazzi del primo anno. Siamo completi su ogni terreno – afferma Miniati - e sono davvero contento del progetto che si amplia in quanto nel 2022 poi ci sarà anche la novità dell'approdo nella categoria allievi e a breve sveleremo tutto l’organico”. Antonio Mannori