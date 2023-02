Ciclismo, il convegno tecnico dei giudici di gara

Neogiudici nazionali e nuovi regionali

Vignole di Quarrata (PT),7 febbraio 2023 – Uniformità nell’applicare il regolamento, unione e armonia del gruppo e sempre maggiore preparazione e professionalità, i canoni fondamentali per svolgere il loro compito. Così i giudici di gara della Toscana si sono espressi durante l’annuale Convegno Tecnico svoltosi a Vignole di Quarrata presso la sede della Banca Alta Toscana Credito Cooperativo e organizzato dalla Commissione Regionale presieduta da Sergio Sbrilli, alla presenza del presidente della Commissione Nazionale Gianluca Crocetti. Crocetti ha fatto i complimenti alla Commissione regionale, “i giudici - ha detto – devono essere una famiglia, stare insieme, occorre che ci sia un lavoro di coesione con uno spirito di crescita. I più esperti devono aiutare i giovani e voglio citare quanto è scritto all’ingresso di questo Auditorium che vale anche per noi giudici: “Ogni persona deve dare qualcosa. Ogni generazione deve dare qualcosa per far fare un passo in avanti alla storia. Questa è la determinazione vera”. Dopo i saluti di Crocetti, quelli di Saverio Metti presidente del Comitato Regionale Toscana (erano presenti anche i due vice presidenti Mauro Renzoni e Davide Fabbri, i consiglieri Federico Micheli e Samanta Cavaldonati, Gianni Cantini per l’ultimo impegno come segretario del Comitato Regionale), di...