Pistoia, 1 dicembre 2019 - Ovazione e selfie per Matteo Renzi al suo arrivo alla convention toscana di Iv, ospitata in un'azienda vivastica pistoiese. Nella grande serra, completamente gremita di sostenitori ed esponenti di Iv, sono presenti, tra gli altri, Ettore Rosato, vice presidente della Camera e coordinatore nazionale di Iv; Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Iv; il senatore Francesco Bonifazi; l'eruroparlamentare Nicola Danti, il deputato Gabriele Toccafondi. Presenti tutti gli esponenti di Iv toscana: l'assessore regionale alla Sanita' della Toscana, Stefania Saccardi, i consiglieri regionali Massimo Baldi, Titta Meucci e Stefano Scaramelli. A coordinare l'evento l'ex deputato pistoiese Edoardo Fanucci.

"Il Governo è oggettivamente una risposta a un'emergenza, ma il dopo? Chi ama la politica non puo' star fermo ad assistere al caos che gli altri creano. E' bellissimo vedere la piazza piena a gridare non ci stiamo, ma accanto alle sardine servono i salmoni, capaci di andare controcorrente, raccontare la verita' in questo paese. Ecco noi siamo i salmoni che vanno contro corrente l'ondata di populismo che avanza in tutto il paese". Così Matteo Renzi aprendo la convention toscana di Iv a Pistoia.

Inoltre continua Renzi: "Altro che reddito di cittadinanza, facciamo lavorare le persone, apriamo i cantieri". "Abbiamo questo governo da sostenere e continueremo a fare proposte concrete e puntuali. La prima e' il piano Italia Shock, 120 miliardi di euro bloccati nei cassetti della pubblica amministrazione. Se i soldi ci sono e li tieni fermi per tua incapacita' mentre il Paese è bloccato, questo e' un disastro".

"Da gennaio Italia viva avrà un camper che girerà la Toscana, casa per casa e comune per comune a spiegare che Iv non si arrende di fronte alla paura": così Matteo Renzi parlando delle prossime Regionali. "Sarà il camper che farà la differenza alle elezioni", ha assicurato, "in Toscana saremo a doppia cifra - ha detto ancora Renzi - saremo decisivi per la vittoria alle regionali e in Toscana ci divertiremo 'un monte' da qui ai prossimi sei mesi". "E' la prima volta - ha detto rivolto agli esponenti toscani -, non facciamo brutte figure

