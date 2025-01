Via Volturno e Santini . Sos degrado

"Via Volturno e via Santini in totale stato di abbandono. Cittadine e cittadini abbandonati dall’amministrazione". La segnalazione arriva da Guido Del Fante, capogruppo Pd in consiglio comunale, per portare all’attenzione le lamentele dei residenti. Sulla situazione delle due strade il Pd ha presentato anche un’interrogazione al sindaco Luca Benesperi. "Da mesi ormai la situazione in via Volturno e via Santini è in un totale stato di abbandono – osserva Del Fante –. Basti pensare che in via Volturno l’illuminazione pubblica non funziona da due mesi e la strada è totalmente al buio e che via Santini è un cantiere aperto con buche, tombini scoperti e cartellonistica abbandonata. Un degrado così in questa zona non si vedeva da tempo. Abbiamo parlato con i residenti – spiega il capogruppo Pd – e ci siamo subito mossi per segnalare la situazione. Già diverse settimane fa avevamo chiesto informazioni e ci venne detto che a breve sarebbero partiti i lavori di sistemazione e sarebbe stata risolta la situazione in via Volturno. Possiamo capire – continua Del Fante – che il problema dell’illuminazione in via Volturno sia dovuto a un errore della ditta che ha effettuato dei lavori, ma ora i tempi sono davvero troppo lunghi. Lo stato di abbandono è evidente. Per questo – prosegue – abbiamo presentato una interrogazione formale al sindaco, per avere certezza e contezza sulla risoluzione di questa situazione e per dare risposte alla cittadinanza che da tempo soffre di una condizione di abbandono e degrado. Un’amministrazione – conclude il capogruppo di opposizione – dovrebbe vivere il suo territorio e conoscerne criticità e situazioni da risolvere. Nessuna zona di Agliana dovrebbe essere abbandonata".

