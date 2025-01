Via Atto Vannucci si trasforma: "Il salotto d’ingresso della città"

PISTOIA Il tempo di archiviare le festività natalizie con l’Epifania, e da martedì – come da ordinanza comunale – dovrà partire un cantiere importante a servizio del centro storico come quello relativo al totale restyling di via Atto Vannucci che diventerà area pedonale come "salotto" d’ingresso al cuore della città per tutti coloro che arrivano dalla stazione ferroviaria. Un progetto importante, finanziato con fondi Pnrr, e che andrà avanti almeno fino alla prima decade di maggio, stante l’attuale cronoprogramma. Una problematica da risolvere per la zona, quindi, è quella del nuovo spostamento dei dodici banchi del mercato ambulante che, dopo una prima fase sperimentale, erano stati definitivamente spostati in questa strada per fluidificare maggiormente le strade del centro e lasciare liberi i monumenti più importanti. L’ordinanza prevede che già dal mercato ambulante del prossimo mercoledì questi dodici banchi troveranno un nuovo collocamento: nello specifico, tre in via Cavour nella zona della chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, quattro nella zona rimasta libera intorno al Battistero, due in via Bozzi, uno in via Cino e due direttamente in piazza Duomo.

Resterà poi da capire, una volta ultimati i lavori e la totale risistemazione di tutto il quartiere come dimostrano i cantieri già avviati in Largo Treviso, viale Pacinotti e via XX Settembre che dovranno accogliere la parte finale della diramazione pistoiese della "Ciclovia del Sole", se la zona di via Vannucci che comunque nel corso dell’ultimo anno proprio per la presenza del mercato ambulante bisettimanale è stata riqualificata e tornata a rivitalizzarsi, tornerà ad ospitare i banchi oppure no. S.M.