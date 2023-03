Tesoretto di tre milioni Vecchia scuola in vendita ormai da cinque anni

Un "tesoretto" che ammonterebbe (nella migliore delle ipotesi) a circa tre milioni di euro, da riutilizzare per ulteriori interventi futuri a beneficio della collettività. Questo è quanto l’amministrazione comunale spera di ricavare nel prossimo triennio (perlomeno in linea potenziale) dal piano delle alienazioni immobiliari 2023-2025, approvato proprio nei giorni scorsi dalla giunta. Un elenco stilato nel nome della perseveranza, visto che alcuni immobili vi erano già stati inseriti da tempo. E il grande punto interrogativo, quello che può davvero sbloccare la situazione in via definitiva e garantire alle casse comunali la cifra maggiore, resta indubbiamente Villa Montaletto.

L’ex-scuola materna di via San Giusto (dismessa ormai da quasi un decennio), risulta infatti ancora in vendita da parte del Comune, ma il prezzo indicativo di 2.416.000 euro la rende alla portata di singoli cittadini o di società dalla disponibilità economica tutt’altro che secondaria. Ed è con tutta probabilità per questo motivo che il bene, per quanto acquistabile da oltre cinque anni, non abbia ancora trovato un acquirente.

"Rispetto alla villa di Montaletto, troppo periferica – aveva già dichiarato in passato il vicesindaco Federico Gorbi –, privilegeremo altri progetti che ci sono stati indicati dai cittadini e il 10% del ricavato della vendita dell’immobile andrà a estinguere una parte dei mutui esistenti, contratti dalle precedenti amministrazioni". Potrebbe invece essere più agevole, perlomeno sulla carta, alienare l’asilo di via Rafanelli a Casalguidi: con il nuovo nido inaugurato un anno fa in via Fucini, lo stabile viene valutato poco più di 360mila euro e la prospettiva di poterne ricavare unità immobiliari residenziali potrebbe potenzialmente incentivare eventuali investitori. Discorso piuttosto simile anche per quanto riguarda un’area di via Gramigneto che potrebbe ospitare nuovi esercizi commerciali, valutata circa 10mila euro. Nella lista compaiono anche i locali dell’ex-ufficio servizi finanziari di Piazza Santo Stefano, per circa 98mila euro. Da segnalare infine, tra i vari beni, anche uno spazio di oltre 3mila metri quadri di via del Cassero, dal valore di 34mila euro.

G.F.