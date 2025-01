Spazi accessibili. Approvato il piano

Il consiglio comunale di Massa e Cozzile ha provveduto ad approvare il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, Si tratta dello strumento concepito dal legislatore nazionale per monitorare il territorio, facendone emergere le criticità e le barriere esistenti, per poi poter programmare gli interventi. Il piano ha quindi come obiettivo migliorare la qualità urbana degli spazi in modo che possano essere sicuri ed fruibili sia per i cittadini con disabilità o esigenze specifiche, sia per le famiglie, i bambini e gli anziani. Le amministrazioni alla luce delle indicazioni in esso contenute possono guidare correttamente le successive fasi di progettazione ed esecuzione mirando a realizzare una città inclusiva".