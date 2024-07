"Ronin", come gli antichi samurai. Alla Fortezza i musici di Guccini

Le canzoni, quelle che chiunque almeno una volta ha ascoltato, e poi gli aneddoti di vita artistica e umana, lui, il maestro Francesco Guccini e i suoi storici musicisti. Una serata di emozioni assicurate quella in programma per domani lunedì 22 luglio (ore 21.15) alla Fortezza Santa Barbara di Pistoia per la rassegna Teatri di Pistoia "Spazi aperti" con "I musici di Francesco Guccini", ovvero Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte e tastiere), Antonio Marangolo (fiato e percussioni), Ellade Bandini (batteria e percussioni) e Giacomo Marzi (basso elettrico) in un viaggio attraverso le più belle canzoni del ‘maestrone’ modenese, organizzato per dare continuità a un patrimonio artistico e poetico immenso. La serata sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo il loro recente doppio album "Ronin", pubblicato nel 2023, con nuovi arrangiamenti e brani inediti, che naturalmente vanta la preziosa collaborazione e il diretto intervento di Francesco Guccini e dove si avverte il divertimento e la cura artigianale, oltre all’affetto per le atmosfere musicali. "Nell’antico Giappone – raccontano –, i samurai senza signore erano chiamati Ronin, liberi di vagare, vendere o donare i propri servizi a chiunque lo richiedesse. Spesso questi guerrieri, liberati dai vincoli, si univano per proteggere coloro che ne avevano bisogno, sempre per una nobile causa. Questo gruppo, che Francesco Guccini chiamava solitamente i suoi musicisti, condivide con quei vecchi guerrieri il desiderio di continuare un percorso iniziato molto tempo fa, quando facevano parte della storica band del cantautore". I biglietti per domani (posto unico non numerato) sono in vendita ai prezzi di 10 (under 30), 20 (ridotto) e 22 euro (intero). Acquisti on line su www.bigliettoveloce.it o in Fortezza da un’ora prima del concerto-spettacolo.

linda meoni