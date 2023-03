Pronto soccorso, tanti codici minori "Ma i turni di riposo sono rispettati"

Il 40 per cento degli accessi nei pronto soccorso della nostra regione sono quelli per codici di minore entità, patologie che potrebbero facilmente trovare risposte sul territorio o prevedendo percorsi alternativi. E’ solo una delle riflessioni che i dirigenti dei Dea (reparti di emergenza) stanno valutando per dare una risposta a quella che è diventata negli ultimi mesi una vera piaga e che è sfociata nella protesta dei medici dei pronto soccorso dell’Asl Toscana Centro, con la lettera sottoscritta. Ne parliamo con Gianfranco Giannasi, direttore dell’area aziendale di Medicina di Urgenza. Dottore, quanti medici di emergenza sono in servizio e di quanto è il fabbisogno? "I medici attualmente in servizio presso i nostri Dea sono in totale 125 medici nei vari Dea aziendale e ne mancano 48 per avere un adeguamento ai carichi di lavoro, calcolato sulla base dei codici numerici e per presa in carico dei destini al mattino". Nella lettera di denuncia, i medici fanno riferimento al mancato rispetto della normativa sul giusto riposo. Come è l’attuale organizzazione? "Nei vari Pronto soccorso, i turni ravvicinati di cui si parla sono in produttività aggiuntiva (dunque turni di straordinari, ndr) che però tiene conto sempre delle 11 ore di riposo nelle 24 ore, come...