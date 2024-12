Paola David prima donna presidente

Ieri si è compiuto l’avvicendamento alla presidenza dell’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che per l’occasione ha visto rinnovarsi anche il Consiglio direttivo. All’ormai ex presidente Beppino Montalti è succeduta la dottoressa Paola David, medico di medicina generale. Il nuovo direttivo che entrerà in funzione nel gennaio del 2025 rimarrà in carica fino al 2028. L’ufficio della vicepresidenza è andato al dottor Giannesi Sandro, medico di chirurgia generale. La nuova squadra si propone di affrontare con impegno le sfide future, tra cui il miglioramento delle condizioni professionali degli iscritti e il rafforzamento della comunicazione tra medici, istituzioni e cittadini.