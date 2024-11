Un nuovo parcheggio, posti per auto e moto

Pistoia, 14 novembre 2024 – I parcheggi sono sempre più preziosi . E ogni apertura è carica di significati e viene incontro a differenziate esigenze. Pistoia ne registra un’altra. Apre il nuovo parcheggio di via del Soccorso destinato ai residenti. L’area, di proprietà dall’Ausl Toscana Centro, è stata messa a disposizione del Comune – ricorda una nota – per realizzare spazi di sosta per residenti della zona, disabili e Ausl Toscana Centro. Situata vicino a piazza San Lorenzo, va incontro all’esigenza di stalli dovuta ai lavori in corso per riqualificare l’area, finanziati con fondi Pnrr.

Una novità che porta, in zona, anche una piccola rivoluzione nella gestione dei parcheggi. Infatti contestualmente all’apertura dell’area di sosta, gli stalli di via del Maglio e una parte di quelli in piazza San Lorenzo saranno trasformati in parcheggi delimitati da strisce blu, che consentono la sosta a pagamento (dalle 8.30 alle 20) ai non residenti e gratuita h24 per i residenti del settore B.

È stato realizzato, dunque, un parcheggio da 59 posti. Di questi: 48 sono stalli gialli riservati residenti settore B; 9 sono bianchi, riservati all’Ausl Toscana Centro; 17 sono posti moto e due per utenti diversamente abili. L’area di sosta è raggiungibile percorrendo via Cavallerizza, per poi proseguire in via del Piloto e arrivare in via del Soccorso. La viabilità per l’uscita e l’entrata del parcheggio è regolata da un semaforo.

Per rendere l’area accessibile da via del Soccorso – sottolinea ancora la nota del municipio – è stato aperto un varco nel muro perimetrale (nella parte non storica) lungo la strada, smontando la porzione realizzata in blocchi di calcestruzzo. L’opera è stata autorizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Si è trattato di un lavoro che ha visto anche un impegno finanziario significativo.

I lavori – sottolinea l’amministrazione comunale – affidati alla Esmoter Costruzioni Srldi Altopascio per un investimento complessivo di 160mila euro, hanno comportato la realizzazione di una pavimentazione in conglomerato bituminoso e la posa in opera di una recinzione per separare l’area del parcheggio dalla rimanente area Ausl.