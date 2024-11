Nuove luminarie. Fanucci attacca: "Sono sicure?"

Le decorazioni luminose installate per le festività su diversi pali della luce nel centro cittadino finiscono nel mirino del consigliere di minoranza Edoardo Fanucci. Da lui arriva una richiesta di chiarimento ufficiale sulla conformità a quanto previsto dalla legge per gli allestimenti e sui possibili rischi per la sicurezza. L’esponente dell’opposizione ha appena presentato un’interrogazione sul tema, inoltrata alla prefettura e al comando provinciale dei vigili del fuoco. Il consigliere domanda se esista o meno "un riscontro formale da parte del comando dei vigili del fuoco che garantisca sulla stabilità dei pali, anche se gravati da pesanti vele pubblicitarie e da ingombranti decori natalizi. È evidente che, laddove dovesse verificarsi qualche problema, ferito, danneggiamento non si potrà che ricercare, anche grazie a questa interrogazione, la correttezza dell’iter amministrativo, delle competenze, delle autorizzazioni e di tutti i procedimenti del caso". Fanucci incalza l’amministrazione e domanda se "ci sono garanzie che i pali della pubblica illuminazione possano sorreggere il peso di vele pubblicitarie e decorazioni natalizie? Esistono conseguenti rischi per incolumità pubblica di pedoni, ciclisti, ciclomotori e automobilisti ? Esistono rischi per immobili o cose in prossimità di detti pali dell’illuminazione pubblica ? Si chiede inoltre se sia stata fatta una gara ad evidenza pubblica per affidare l’allestimento delle decorazioni natalizie, se chi ha ottenuto l’appalto abbia garantito sulla tenuta degli interventi e sui mancati rischi degli stessi.

Da B.