No alla violenza sulle donne. Sostegno ai più fragili

Il Lions club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese ha celebrato la 39° Charter Night, a Le Pavonier di Prato. Antonio Santinacci, presidente del Lions club Quarrata Agliana Pianura pistoiese, ha illustrato il suo programma durante la visita del governatore distrettuale, Francesco Cottini. Tra le novità il progetto "Horticultural therapy hospice La Limonaia", sulle colline di Lamporecchio, con altri Club della zona; un corso di autodifesa, il meeting "Stop alle violenze sulle donne", giornate di ippoterapia, "Camminando fra le stelle" con l’associazione astrofili di Quarrata, la riedizione di un volume sulla storia di Tizzana, corretti stili di vita a tutela della salute e per la cura dell’osteoporosi, un meeting sull’osteopatia. Il programma prevede l’ultimazione di service già avviati, fra cui il concorso di idee rivolto a giovani ingegneri e architetti della Toscana per la copertura della corte del Castello della Smilea di Montale. Confermati i service storici, con attenzione particolare ai diversamente abili, anche con eventi sportivi, giornate di "fly terapy" al campo di volo del Pinguino Santonuovo e corsi gratuiti per chi assiste di persone affette da Alzheimer. Il Club offrirà un importante contributo alla Fondazione del Lions club International che interviene in tutto il mondo in caso di calamità e iniziative per i più bisognosi. Ospiti della serata Massimo Rigo (cerimoniere distrettuale), Anna Rita Santoro (presidente di circoscrizione), Marco Benesperi (presidente di zona), i presidenti di tutti i Lions club della zona, del Rotary, di Soroptimist e Fidapa, i sindaci dei comuni di Quarrata, Agliana e Montale. Il governatore Cottini ha apprezzato i numerosi service preannunciati da Santinacci. Ha poi illustrato il progetto "Gocce di speranza" promosso dalla "Associazione Voa Voa Amici di Sofia" con il Laboratorio di Screening neonatale del Meyer per la diagnosi precoce della Leucodistrofia metacromatica e ha presentato il service dedicato alla violenza sulle donne. E’ stato distribuito a tutti un oggetto realizzato dagli ospiti del centro socio-riabilitativo Casa di Alice.

Piera Salvi