L’ultimo saluto al prof Maltagliati direttore sanitario e nutrizionista

La grande famiglia della Misericordia di Pistoia piange la scomparsa del professor Paolo Maltagliati, per trent’anni direttore sanitario dell’Arciconfraternita. Il professore era nato a Pistoia il 12 marzo del 1929. Lascia i suoi quattro figli Letizia, Carlo, Isabella e Filippo. L’amata moglie Maria Marchi era morta alcuni anni fa. Lo ricorda con grande stima e profondo affetto il presidente della Misericordia, Sergio Fedi, con il quale ha condiviso molti anni di servizio dentro l’Arciconfraternita. Il professore lascia anche i molti amici che durante gli anni di presenza nella Misericordia hanno saputo apprezzare le sue doti professionali e umane. Oltre alla direzione sanitaria, nella sede di via del Can Bianco prima e di Villa Bianchi poi, il professore aveva svolto una intensa attività di nutrizionista, una materia che lo aveva visto sempre in prima linea. Nel tempo aveva promosso innumerevoli corsi aperti alla cittadinanza dedicando molta attenzione agli aspetti dell’alimentazione. Persona molto amabile e di grandi capacità comunicative, è stato sempre presente nelle occasioni in cui venivano presentati i nuovi servizi e le nuove opportunità di diagnosi e cura proposti dal poliambulatorio di via Bonellina. La camera ardente è allestita nelle cappelle del commiato della Misericordia, in via del Can Bianco 35, fino alle 14.30 di oggi. Poi il corteo funebre muoverà verso Montecatini, la città del professore, dove aveva sempre vissuto e dove sarà salutato, alle 15, nella chiesa di Sant’Antonio.

l.a.