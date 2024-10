L’incontro fra Rowan e Commisso

PISTOIA

Sempre maggior attenzione a tutte quelle che sono le realtà sportive di primo piano in Toscana da parte del Pistoia Basket. Va intesa in quest’ottica la visita che il presidente di Estra Pistoia, Ron Rowan, ha fatto giovedì sera in occasione della partita di Conference League andata in scena allo stadio "Artemio Franchi" tra la Fiorentina e la squadra gallese The New Saints, primo match europeo della stagione per la compagine di mister Raffaele Palladino. Come fatto sapere dal club di via Fermi, Rowan assieme ad una piccola delegazione di giocatori ha presenziato al match grazie alla collaborazione con il Title sponsor biancorosso Estra che, allo stesso tempo, è anche uno dei principali partner della società viola. Per questo motivo è stato possibile, prima della partita, realizzare anche un momento di conoscenza e scambio fra lo stesso Rowan ed il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

"Una occasione importante – fa sapere il Pistoia Basket – per far conoscere due imprenditori americani che hanno deciso di investire nello sport in Toscana in due realtà di Serie A e che si sono scambiati idee ed impressioni su come sta andando la loro avventura da presidenti". Al termine del loro colloquio c’è stato anche un simbolico omaggio di maglie ufficiali da gioco: a Commisso la numero 1 di Estra Pistoia Basket, per Rowan la numero 12 in ricordo di quando giocava, e segnava, nella massima serie italiana di pallacanestro. Alla fine l’incontro è stato anche di buon auspicio, vista la vittoria conseguita sul campo dalla squadra viola.