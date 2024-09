Liga Cutiglianese alza la voce: "Arbitraggio pessimo e insulti"

Qualcosa non sembra aver funzionato bene nel corso della partita di terza categoria tra la squadra della Liga cutiglianese e quella del Ramini. Essendo Cutigliano un Comune ‘di frontiera’, lo scorso anno i giocatori della Montagna pistoiese si trovarono in competizione con i lucchesi, mentre quest’anno sono stati associati alla zona di Pistoia. Fino a qui niente di strano; le perplessità sono nate invece a margine della partita che ha visto prevalere i giocatori della pianura su quelli cutiglianesi, partita che ha dato origine a un amaro sfogo social da parte della Liga: "Dopo un anno di correttezza e sportività riscontrati su Lucca, oggi ci hanno dato il ’bentornati’ nel girone di Pistoia – si legge in una nota –: ci risulta impossibile parlare della partita a livello tecnico/sportivo in quanto pesantemente condizionata da alcune scelte incomprensibili e unilaterali". Ma, cosa ancor più grave, si parla anche di presunti insulti a un giocatore da parte dello stesso direttore di gara. Bocche cucite da parte della società dopo la fine della partita: molto evidente l’amarezza, anche se, manifestando una sportività non scontata, l’allenatore degli amaranto cutiglianesi Claudio Rosati fa i complimenti agli avversari del Ramini, definendola ‘davvero una bella squadra’, complimenti estesi ai suoi giocatori che "nonostante uno strano arbitraggio, si sono comportati in una maniera esemplare".