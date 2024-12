Leggende viola da Giba Store ’Gusto e sport’

PISTOIA

Metti insieme lo scambio degli auguri natalizi e la possibilità di assaporare prodotti delle eccellenze del territorio e di chiacchierare con sportivi e addetti ai lavori legati al mondo viola. Tutto ciò è stato possibile nella serata di mercoledì presso il negozio di Giba Store, in Via degli Orti a Pistoia. Tra i presenti tantissimi ospiti d’eccezione: da Lorenzo Amoruso ad Alberto di Chiara, passando per Sandro Cois e Alberto Malusci, tutti protagonisti nella Fiorentina degli anni Novanta, ma anche Michele Bianchini Mortani, procuratore sportivo della P&P di Federico Pastorello ed esponenti della tv e della comunicazione come Simone Pagnini, Luis La Serpe, Elisa Zanetti e Carlotta Comparini. E ovviamente non poteva mancare Costantino Nicoletti, consulente e mediatore sportivo per società e atleti, volto noto da molti anni nel mondo del calcio a tutte le latitudini.

Un vero e proprio parterre de roi, per un momento dedicato in cui non sono mancati i momenti amarcord ma durante i quali è stata colta anche l’occasione per degustare un buon vino ed assaporare prodotti tipici del territorio locale. Il tutto nell’accogliente cornice di Giba Store, che non ha bisogno di presentazioni in quanto punto di riferimento per la cittadinanza pistoiese da oltre mezzo secolo. L’attività era nata inizialmente come Giba, dall’idea dei fratelli Paolo e Umberto Bartolini, e aveva sede in Via degli Orafi, prima che la famiglia desse vita nel 1978 anche al negozio in Via degli Orti. Oggi, a portare avanti Giba Store, sono i figli e i nipoti, ma ciò che non è cambiato dagli anni Cinquanta è la voglia di far sentire il cliente come se fosse a casa propria. D’altronde, signori si nasce, non si diventa.

