La Segheria riparte, ed è piena di sorprese

E si riparte alla Segheria, la casetta-buco-spazio culturale de Gli Omini in Sant’Agostino (via San Donato 202) con una proposta mista programmata per le giornate oggi, sabato 5 ottobre, domenica 6 e mercoledì 9 ottobre. Qualche indizio: atmosfera di casa, uno spettacolo tratto da un podcast di enorme successo nazionale, un laboratorio per bambini sul vinile, un dj set e l’inizio del corso di teatro de Gli Omini. Per rompere il ghiaccio oggi dalle 19 aperitivo, tornei di bocce, lotterie, musichetta, chiacchiere in compagnia e apertura della biglietteria per i tesseramenti (5 euro). Alle 21 riprende il discorso teatrale ‘puro’ con "Non è la storia di un eroe", spettacolo di e con Mauro Pescio tratto dal podcast "Io ero il milanese" (biglietto 10 euro). "Lo spettacolo – si legge nella presentazione – è il racconto di un uomo che nella vita ha fatto tante scelte sbagliate, un uomo con cui la sfortuna si è accanita, un uomo che ha toccato il fondo, ma che da quel fondo si è rialzato. La storia di Lorenzo è diventata un podcast, intitolato ‘Io ero il Milanese’, prodotto da RaiPlay Sound, diventato un vero e proprio caso nel 2022. Partito in sordina, grazie al passaparola il podcast ha conquistato il pubblico superando i settecentomila ascolti. Ora la storia di Lorenzo S. potrà essere conosciuta dal vivo: lo spazio teatrale è, per antonomasia, lo spazio della rivoluzione, adatto quindi a dare voce alla rivoluzione personale di Lorenzo S. e alla sua storia difficile, dura, ma anche piena di speranza". Domani (ore 15.30) la scena è dei piccini (dai 6 anni in su) protagonisti di una merenda vinilica, ovvero laboratorio su suono e vinile: Annina ha 11 anni, una collezione di vinili e un padre dj che le ha passato una grande passione. Annina con i suoi dischi a 45 giri spiegherà ai partecipanti le basi del funzionamento del suono analogico e come funziona una consolle con giradischi. Dopo una breve dimostrazione seguirà la merenda mentre saranno mandate in ascolto fiabe a 45 giri con le illustrazioni proiettate sulla Segheria (costo 5 euro a persona). Alle 17 ancora Annina a condurre le ‘danze’, con un dj set pomeridiano (entrata libera) a base di twist, rock’n’roll, sigle di vecchi cartoni e programmi tv e disco funk ‘70-‘80. Tutto pescato dalla sua collezione di 45 giri. E infine (ma solo per ora) qualche strumento da aggiungere alla personale cassetta degli attrezzi di ciascuno.

Alle 21 del 9 ottobre primo incontro gratuito per il nuovo Laboratorio Omini che si terrà da ottobre a giugno in Segheria. Una ventina di incontri in tutto, per uno spettacolo da preparare e un gruppo da costruire. Monologhi, dialoghi, cori, improvvisazione tutti pensati allo scopo di visitare molti personaggi partendo da sé stessi. Per esercitare voce, corpo, respiro e faccia tosta. Per scoprire il materiale umano (tanto, ricco) de Gli Omini. Per tirare fuori tutto il peggio di noi e ridere. Il primo incontro è gratuito, informativo e conviviale. Per info 334.9753529; [email protected]; info anche sui social (Instagram e Facebook) e sul sito gliomini.com

l.m.