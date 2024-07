La mappa delle asfaltature. I cantieri nelle frazioni

SAN MARCELLO PITEGLIO

Sono iniziati numerosi cantieri per asfaltare le strade comunali nelle frazioni. Sono state avviate nei giorni scorsi dall’impresa incaricata dall’ufficio tecnico servizio cura del territorio – fa sapere l’amministrazione comunale – le operazioni di rifacimento del manto stradale di numerose strade e posteggi nelle frazioni del territorio. Questi gli interventi. Bardalone: nella zona di via Ugo Schiano sono state asfaltate le diramazioni verso le borgate de La Casa e Case Ducci. A Prunetta: parcheggio ex Lari, Via Cintolana e Via Le Lari, porzione di via delle Chiavi d’oro e della strada di accesso al cimitero. Prataccio: Via della Ghiacciaia, zona d’accesso all’area sportiva della Faggeta. Spignana: strada di accesso al cimitero. Popiglio: parcheggio nel centro del paese, lungo la SS12, compresa la sistemazione della zona dei cassonetti. A Maresca sarà interessata la porzione di Via Case Alte prima del bivio verso la Foresta del Teso, che non era stata asfaltata lo scorso anno, che seguiva la metanizzazione. San Marcello Pistoiese: Via del Severmino. I lavori in corso prevedono anche la sistemazione delle griglie e dei pozzetti nelle zone interessate. Complessivamente gli interventi avranno un costo per il Comune di 125.660 euro, iva inclusa. Lo comunica il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Giacomo Buonomini che aggiunge: "Gli interventi sono finanziati interamente con il bilancio comunale e fanno parte della programmazione delle manutenzioni stradali che prosegue ogni anno. Un’attenzione particolare quest’anno è stata data a numerosi interventi di piccola percorribilità oltre che ai parcheggi. Ulteriori interventi su altre parti della viabilità comunale sono previsti nel corso dell’anno con l’intervento diretto degli operai comunali per la sistemazione di situazioni puntuali e circoscritte".

La scelta delle zone interessate quest’anno dalle asfaltature è stata fatta anche in combinazione con l’avanzamento dei lavori per l’installazione della fibra ottica, per evitare sovrapposizioni e interferenze. I tratti di viabilità interessata sono segnalati con congruo anticipo con l’apposizione dei cartelli stradali nelle aree interessate. I lavori si concluderanno entro l’inizio del mese di agosto.

Andrea Nannini