Inaugurazione della mostra di Cristina Sibaldi. E lettura poetica dal titolo "Mondi lontanissimi"

In pasticceria tra arte e letteratura. Sarà un sabato speciale, oggi 11 gennaio, alla pasticceria Elisir di Capostrada della scrittrice-pasticcera Martina Toninelli. A partire dalle 16, infatti, e fino all’orario di chiusura, si terranno, in contemporanea e a ingresso gratuito, l’inaugurazione della mostra di pittura di Cristina Sibaldi (una quindicina i quadri in esposizione) e la lettura poetica "Mondi lontanissimi". E’ pensata come un viaggio poetico interstellare tra il mondo reale che abitiamo quotidianamente e tutti quei mondi che ci affiancano parallelamente nel corso delle nostre esperienze terrestri, attraverso i libri, la fantasia o l’immaginazione, le nuove scoperte scientifiche che ci portano oltre i confini della Terra. Il titolo della lettura è mutuato dall’omonimo e famoso album di Franco Battiato, uscito nel 1985, che ha rappresentato la suggestione principale. La Lettura sarà animata dai partecipanti al collettivo poetico "Poet’Astri - Sodalizio di poeti con la testa fra le Stelle": Sonia Luna, Chase Mountbatten, Selvaggia Zichi, Silvia Pizza, Giulio Paci, Susy Gillo, Andrea Giardina, Anna Maria Dall’Olio e Monica Petroni.

L’artista Sibaldi è frutto, invece, di una miscellanea dei territori pistoiese, bolognese e amiatino. È da sempre amante dell’arte in ogni sua forma: una passione sviluppatasi nella galleria d’arte del padre, nella Capitale. Le sue più recenti esposizioni prendono spunto dall’iniziativa dell’autrice – che usa firmarsi con l’acronimo di Cri.Si. – che si intitola "Se sei partecipe, allora dimostralo", progetto che si prefigge lo scopo di portare l’arte a essere protagonista in qualsiasi tipologia di locale.

Gianluca Barni