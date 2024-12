I giovani protagonisti all’Officina

Lo spettacolo musicale "Sogno di una notte di inizio inverno", è un evento che è parte del calendario di Pistoia Città del Natale. Appuntamento sabato alle 21 all’Officina delle Opportunità. Per l’occasione, i ragazzi e le ragazze partecipanti ai laboratori di Officina si esibiranno in uno spettacolo ricco di sorprese dove espressione corporea, movimento, recitazione, musica e libertà creativa si uniranno in una perfetta combinazione. Officina delle Opportunità è un progetto a cura dell’assessorato alle Politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia, gestito dalla cooperativa Intrecci, che offre ai ragazzi dai 14 ai 20 anni laboratori aperti, workshop, open class e botteghe esperienziali tenuti da professionisti.