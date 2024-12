I giovani e le dipendenze dalla rete

I giovani ed i nodi della rete. Sabato 14 dicembre si svolgerà a Pistoia, nella Biblioteca San Giorgio, un importante convegno sul tema del contrasto alle dipendenze giovanili dai social media intitolato: "Giovani nella rete". Il convegno fa parte di un progetto del Ceis con il sostegno della Fondazione Caript e in tale ambito verrà presentato un libro inedito da parte della psicoterapeuta Loredana Cirillo dell’Istituto Minotauro di Milano cui seguiranno interventi di studenti, pedagogisti, psicologi e del direttore dell’ufficio scolastico della Diocesi pistoiese. Inizio previsto alle 9 15.,Tutti sono invitati; in particolare giovani, famiglie, docenti per affrontare insieme una delle tematicghe più urgenti del nostro tempo.