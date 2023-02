Guida social per "gli anziani" non digitali

Non tutti i nonni lo sanno, ma il telefono oggi è uno strumento ricchissimo di possibilità e ausilii per agevolare la vita di tutti i giorni. Questi "tesori" sono le APP e fanno parte del mondo polifunzionale dei telefoni. Sul cellulare, infatti, si possono scaricare app dedicate agli anziani, come per esempio BigLauncher che serve per ingrandire testo e tasti, utile per chi ha capacità visive ridotte. Ci sono anche app per monitorare lo stato di salute della persona e tenerla sotto controllo; una di esse è MyTerapy che funziona da promemoria per ricordarsi di prendere quotidianamente le medicine.

Ci sono poi app che aiutano gli anziani a gestire le faccende domestiche, a trascorrere il tempo il libero, a fare ginnastica ed altre che tengono loro compagnia come Google Duo (per fare videochiamate con i propri cari, amici e parenti), giochi di memoria e cruciverba. I giochi di memoria servono ad allenare la mente e stimolare il livello di attenzione a sostegno degli studi che dimostrano che con l’avanzare dell’età è importante mantenere fisico e mente sempre allenati.