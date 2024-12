Estra Cooke per colmare il vuoto in area

Derek Cooke è il nuovo centro dell’Estra Pistoia. La trattativa è praticamente ai dettagli finali e si attende solo la firma che, a meno di stravolgimenti dell’ultima ora, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La rivoluzione sul mercato che la società biancorossa sta portando avanti, quindi, non è ancora finita e dopo tre coach (quattro, considerando le due ’incursioni’ da capo-allenatore di Tommaso Della Rosa) e un roster parzialmente stravolto rispetto a quello presentato ai nastri di partenza, la società di via Fermi ha ancora i radar accesi sul mercato.

L’obiettivo iniziale era quello di rafforzare il pacchetto italiani, ma in tal senso la sensazione è che in giro non ci siano profili particolarmente stuzzicanti: in particolare è stato valutato Davide Denegri ma, per adesso, senza affondare il colpo, visto che il pacchetto esterni è già abbastanza nutrito. Le necessità sono altre, leggasi un lungo che possa contribuire a lenire quel gap a rimbalzo con le squadre avversarie fattosi più evidente dopo l’addio di Brajkovic. Ma il mercato tricolore dei lunghi, si sa, è storicamente povero di alternative e caro a livello economico: ecco dunque che il club è tornato a guardare alle piste straniere, mettendo nel mirino Derek Cooke Jr, che in Italia ha già giocato con le maglie di Trieste, Treviso e Trento.

Cooke, classe ‘91 da Washington Dc, ha iniziato la stagione all’ Hiopos Lleida in Spagna dove in 10 partite ha totalizzato 4,9 punti di media, 5,6 rimbalzi. Nella sua ultima stagione in Serie A con la maglia di Trento aveva chiuso con 5.8 punti di media e 4.5 rimbalzi. A fine agosto era stato aggregato alla Virtus Bologna per poi passare, appunto, in Spagna. Con l’arrivo di Cooke a fargli posto toccherà sicuramente a Smith, una meteora in maglia biancorossa con una sola gara all’attivo e la sensazione di non essere adatto né a questa squadra (per come composta) né al livello della Serie A.

Un acquisto necessario quello di Cooke che dovrebbe andare a colmare il deficit al rimbalzo che è apparso chiaro in queste ultime uscite. Pistoia ha puntato su un giocatore esperto che conosce bene il campionato italiano e che non dovrebbe avere grandi problemi di ambientamento. Cooke non sarà disponibile per la gara interno contro Milano perché i tempi tecnici e burocratici sono troppo ristretti per riuscire ad ottenere il visto. Il giocatore attualmente si trova negli Stati Uniti per cui è praticamente impossibile riuscire a espletare tutte le pratiche in tempo utile tenendo conto che la scadenza per il tesseramento scade venerdì alle 12.

Maurizio Innocenti