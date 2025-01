Due bronzi e un argento. Ctt brilla alla Viander Cup

MONSUMMANOUn Monsummano da applausi. Il Centro Tecnico Territoriale Pallavolo Monsummano del presidente Maurizio Castagna ha ben figurato al XIII° Torneo Nazionale Città di Bastia e Assisi, tenutosi a Bastia Umbra, con le proprie compagini under 14, 16 e 18. Nella competizione a carattere nazionale Viander Cup, il sodalizio termale ha conquistato due bronzi e un argento, confermando la qualità del lavoro svolto dalle sue atlete. Le squadre hanno mostrato determinazione e impegno: i risultati parlano chiaro.

Nella categoria Under 14, il Ctt ha dimostrato forza nelle prime partite, aggiudicandosi gli incontri disputati contro 4Strade Rieti e Volley Bastia, ambedue con il punteggio 2-0, soccombendo di misura contro Trento (2-1) e in semifinale con Grosseto (egual punteggio). Infine ha conquistato il terzo posto battendo 2-0 Mesagne.

L’Under 16 ha dominato nella prima fase, vincendo 2-0 sia con San Michele Firenze che con il Pistoia Volley La Fenice. Ha poi subito una sconfitta, 2-1, contro il VBC Viterbo, ma si è prontamente rifatta nella finale per la terza piazza, superando 2-1 lo stesso Viterbo.

Nella categoria under 18, Monsummano ha avuto prestazioni oltremodo positive anche alla luce del precario stato di forma di numerose atlete, strapazzando nell’ordine, sempre per 2-0, Volley Bastia, Volley Cecina, Mesagne Brindisi e San Gemini Terni. È stato sconfitto solo in finale, al termine di una partita mozzafiato, dalla Pieralisi Jesi (2-1).

Grossa soddisfazione nell’ambiente termale per le tre coppe ottenute e i premi individuali attribuiti alle monsummanesi Ludovica Barbarito, quale miglior palleggiatrice under 14, Matilde Caseti, miglior alzatrice under 18, e Greta Rosati, miglior attaccante under 18.

Un bravo va, quindi, pure ai tecnici Eleonora Paganelli, Renella Landi, Cesare Arinci e Paolo Pocai, oltreché a tutti i dirigenti del sodalizio.

Gianluca Barni