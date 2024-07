"Dossier rimasto indietro, presto una relazione con 4 alternative"

Sulla questione della passerella abbiamo contattato l’assessore alla viabilità Alessio Bartolomei. "Non ci siamo affatto dimenticati della problematica - sottolinea -. Purtroppo sono tanti i cantieri da seguire e la questione della passerella è rimasta semplicemente un pochino indietro. Continueremo comunque a lavorarci. Stiamo preparando una relazione dettagliata da presentare ai cittadini in cui sottoporremo tre o quattro alternative. Per ognuna di esse saranno valutati i pro e i contro insieme, ovviamente, ai costi dell’opera. Purtroppo nessuna di queste ipotesi è quella di ricostruire la passerella dov’era. Occorrerebbero milioni di euro per rifarla a norma". Più probabile, come anticipato agli stessi residenti, che si sfrutti il sottopassaggio già esistente di via Panconi. "Quella è una possibilità percorribile – conclude – perché il sottopassaggio c’è già. Servirebbe solamente adeguarlo con costi relativamente bassi".

F.S.