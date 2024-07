Domani sera il cantautore. Bobo Rondelli

Un altro weekend di eventi imperdibili, con protagonisti artisti toscani, al "Carabattole love park". Domani, venerdì 26 luglio, arriva Bobo Rondelli, l’apprezzatissimo cantautore livornese che farà emozionare e ridere il pubblico con "Storie assurde" il disco appena uscito e "Con i cari vecchi ciuchi di battaglia". Sabato 27, per la serie "Discoteca all’aperto" è il turno di "Crazy 90s" il party anni Novanta più pazzo che c’è, con animazione, gadget e tanto divertimento. Domenica 28 luglio torna sul palco di Carabattole Samuele Rossi, giovane comico e presentatore toscano, con il suo spettacolo di cabaret che, con i vari aneddoti e storie dei giorni nostri, susciterà sicuramente tante risate tra gli spettatori. Tutti gli eventi del "Carabattole love park" sono a ingresso gratuito e iniziano alle 21.30, mentre gli stand gastronomici sono aperti dalle 19 in poi. Gli appuntamenti proseguono con "Cinema nel parco" martedì 30 luglio; "Senza Rotta" cover band mercoledì 31; "Made in Italy" rassegna di band inedite giovedì 1 agosto; il concerto dei Killer Queen il 2 agosto, ancora la discoteca all’aperto il 3 agosto con Master Falcon dj e Fabio Gatta band domenica 4 agosto. Il parco di Carabattole, tra via La Pira e via Lombardi, da tre anni è un luogo di particolare attrazione dell’Estate aglianese. Una sfida, da parte dell’amministrazione comunale e dell’associazione Artigiano (a cui è stata affidata l’organizzazione, tramite bando), che ha trasformato questo luogo, suggestivo, ma decentrato, in punto di riferimento per le sere d’estate, non solo per la popolazione aglianese di tutte le età, ma anche da altri comuni. "Carabattole love park" andrà avanti fino al 9 settembre, eccetto una breve interruzione dal 12 al 22 agosto.

Piera Salvi