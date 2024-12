Degrado e criminalità. Il Comitato chiede risposte: "Non abbandoniamo la città"

Basta con il degrado e la criminalità. Lo chiede a gran voce Marco Lucarelli, referente del Controllo del Vicinato. Lucarelli cita la rapina all’hotel Arnoldo come l’ultimo degli episodi accaduti. "Non possiamo più ascoltare certe notizie - afferma Lucarelli - e la soluzione non è quella proposta da Edoardo Fanucci, che chiede un dirigente delegato alla sicurezza urbana. Gli ho scritto personalmente per dirgli come la penso. Una poltrona in più a spese dei cittadini non è una scelta corretta. Basta un comandante con esperienza operativa, che sa e deve gestire il comando in risposta alle esigenze della città". Lucarelli, sottolineando che i cittadini sono stanchi di queste situazioni, si spinge in una disamina, confrontando Montecatini con altre realtà vicine: "Siamo nel 2025, vediamo altre realtà come Pistoia, Prato, Firenze e il nord Italia, lo abbiamo visto anche qui a Montecatini che, con il Nucleo, ha portato grandi risultati. Forse qualcosa non ha funzionato? Saranno le opportune sedi a stabilirlo". Riguardo a una nuova telecamera nel parco della Rimembranza, Del Rosso esprime il proprio dissenso: "C’è n’è già una. Non si può pensare di tappezzare in ogni angolo una telecamera, siamo già a numeri superiori alla media. Bisogna essere politici e amministrare una città". Lucarelli nei giorni scorsi ha inviato anche una segnalazione all’Urp per il verde da sistemare a Villa Crema. Lucarelli aveva anche mandato una nota a Rfi per segnalare le disfunzioni sull’apertura e chiusura dei passaggi a livello. Ferrovie dello Stato ha risposto assicurando che è tutto regolare.

Giovanna La Porta