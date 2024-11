"Data svuotata da una trovata commerciale"

Una data che significa molto. Il 25 Novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e la violenza di genere. In avvicinamento a questa data sono numerose le iniziative in tutto il Paese. Quest’anno il comune di Pistoia insieme a quelli di Agliana, Quarrata, Montale, Serravalle Pistoiese e Marliana "hanno aderito ad una campagna di sensibilizzazione messa in campo dalla Società della Salute Pistoiese dallo slogan: “Uniti Contro la Violenza! Road to 25 Novembre“ - si legge in una nota di Non una di meno Pistoia – La particolarità è rappresentata dal coinvolgimento degli esercizi commerciali nella sensibilizzazione dei propri clienti sul tema della violenza contro le donne. Nei giorni vicini alla data del 25 novembre saranno infatti allestite vetrine a tema e verrà proposta ai clienti dei locali interessati una bevanda simbolo di questa giornata, color rosso, analcolica, denominata "Biancaneve". Per finire, sabato 23 novembre, gli assessori dei Comuni coinvolti saranno protagonisti di un brindisi con la cittadinanza che accomunerà tutti i territori".

"Questa proposta dei comuni ci lascia senza parole – prosegue la nota – . Il tentativo è chiaramente quello di svuotare una giornata di lotta e rivendicazione di diritti in una trovata commerciale per spingerci ancora di più a consumare, cercando di affievolire la radicalità delle rivendicazioni delle donne quel giorno, come è già stato fatto con l’8 Marzo. 8 Marzo che infatti il nostro movimento risignifica ogni anno indicendo lo sciopero, uno sciopero dal lavoro di cura ma anche dai consumi" (foto d’archivio di una manifestazione).