Dalla tornitura alla ceramica. Ecco i laboratori di Casa in Piazzetta

Tornitura, ceramica e ciclofficina. Ripartono i laboratori artigianali di Casa in Piazzetta, dedicati ai ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 21 anni. Ogni martedì, dalle 15 alle 17, si svolge il laboratorio artigianale di tornitura dedicato alla creazione di trottole e manufatti in legno personalizzati, guidato dall’ esperto tornitore Roberto Puccianti, il cui bagaglio artistico e la passione per il legno offriranno ai partecipanti l’opportunità di scoprire gli oggetti che possono nascere all’interno di questo affascinante materiale. I giovani apprendisti possono osservare come le idee si trasformano in forme e creazioni, utilizzando il tornio e utensili manuali e impiegando sia tecniche tradizionali che moderne per la realizzazione di pezzi unici e personalizzati.

Tutti i mercoledì pomeriggio invece, dalle 18 alle 19.30, gli adolescenti del territorio possono dedicarsi all’arte della lavorazione della ceramica, scoprendo la bellezza delle piccole cose quotidiane attraverso l’arte. Il laboratorio non solo offre un’opportunità di apprendimento pratico, ma si propone anche come un momento di socializzazione e condivisione fra giovani, promuovendo il senso di comunità e la valorizzazione delle passioni artistiche. Le attività saranno condotte da Giovanni Maffucci, esperto del settore, il quale guiderà i partecipanti in un percorso che unisce tecnica e sensibilità artistica, consentendo a ciascuno di esprimere la propria individualità e raccontare una storia tramite le opere create.

Infine, il centro di aggregazione Casa in Piazzetta offre al territorio una ciclofficina sociale e un laboratorio di ciclofficina. Il laboratorio, si svolge ogni lunedì pomeriggio dalle 18 alle 20 e il martedì mattina dalle 10 alle 13: un’opportunità unica per apprendere, creare e socializzare in un ambiente stimolante e inclusivo. La ciclofficina si propone di educare i partecipanti alla manutenzione e riparazione delle biciclette, una pratica che non solo promuove la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, ma che incoraggia anche lo sviluppo di abilità manuali e tecniche. Gli adolescenti hanno l’opportunità così di lavorare con materiali per lo più riciclati, riscoprendo il piacere del “fai da te”. Info: [email protected].