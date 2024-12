Coro Gospel di Pistoia all’Annunziata

Il Coro Gospel Internazionale di Pistoia, diretto dal chirurgo dell’Ospedale San Jacopo Augustine Iroatulam e divenuto famoso negli anni per le importanti opere di solidarietà compiute in Italia, in Africa e in Inghilterra, terrà il suo ormai classico concerto di Natale domani, sabato 21 dicembre, dalle 21 nella chiesa della Santissima Annunziata a Pistoia, assieme al Piccolo Coro della parrocchia di Chiazzano diretto da Concetta Graziano e alle splendide voci soliste di Sonia Provvedi e Silvia Benesperi, ospite d’eccezione. Chiesa della Santissima Annunziata del cui restauro proprio il Coro è stato grande protagonista qualche anno fa. Tra i canti che saranno eseguiti, Oh Night Divine (una nuova versione), Merry Christmas e It’s Christmas Once Again. Tra i musicisti, troveremo il pianista Piero Frassi, che ha suonato con Andrea Bocelli.

G.B.