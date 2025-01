Conferenza sindaci Asl. Varate le nuove nomine. Celesti è vicepresidente

C’è Anna Maria Celesti, vicesindaco di Pistoia, alla vicepresidenza della Conferenza aziendale dei sindaci della Asl Toscana centro. La seduta è stata indetta dal presidente regionale, l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, e l’assessore Serena Spinelli. Alla riunione in cui sono stati eletti Sandro Malucchi come presidente e Celesti come vicepresidente hanno preso parte i presidenti delle 8 Società della Salute dei territori di competenza della Ausl Toscana Centro oltre al sindaco di San Miniato, in qualità di referente dell’articolazione territoriale Valdarno Inferiore. Ha partecipato alla seduta, senza diritto di voto, anche il direttore generale dell’azienda sanitaria Usl Toscana Centro, Valerio Mari. La Conferenza aziendale dei sindaci – spiega una nota – esercita le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione ed ha il compito di garantire il raccordo tra le politiche sanitarie e sociosanitarie e i bisogni del territorio, nonché la partecipazione dei Comuni alla programmazione sanitaria e sociosanitaria e la verifica dell’attività delle aziende sanitarie. In questo rappresentando l’organo che consente una gestione più partecipata e condivisa delle politiche sanitarie e sociosanitarie.