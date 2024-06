Bottegone dice addio a capitan Banchelli

Il Bottegone Basket riparte da coach Maurizio Milani. "Con la società avevamo trovato l’accordo già prima della fine del campionato perché – dichiara il coach della Valentina’s Camicette Bottegone –. Ci lasciamo alle spalle una salvezza difficile. L’obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile". Se coach Milani rimane un punto fermo di Bottegone, il capitano Edoardo Banchelli dopo undici anni dice addio ai colori gialloneri. Un percorso dalla Prima Divisione alla serie B con 173 presenze e 1281 punti realizzati. Non faranno parte della squadre neppure Fabio Riccio e Giole De Leonard, mentre per quanto riguarda i movimenti in entrata la società ha messo sotto contratto il playmaker Pietro Biagi e l’ala-pivot Leonardo Meacci.