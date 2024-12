Banca Alta Toscana. Patrimonio da 137 milioni: "L’attenzione al sociale"

"Un anno iniziato con la messa a disposizione di un plafond di 30 milioni a beneficio dei soci vittime dell’alluvione, ai quali sono stati concessi rapidamente prestiti agevolati anche a tasso zero. Il consiglio di amministrazione ha deciso di sottoporre all’assemblea la destinazione di parte degli utili ai soci sotto forma di dividendo. E di prevedere per il prossimo anno anche una campagna di screening cardiologici gratuiti". Lo ha annunciato Alberto Banci, presidente di BCC Banca Alta Toscana, nel fare il punto su un 2024 ormai in chiusura che può considerarsi più che positivo.

E l’istituto ha festeggiato centovent’anni di attività nel migliore dei modi anche dal punto di vista dei numeri: il patrimonio netto contabile supera i 137 milioni di euro, gli impieghi a clientela sono pari a 870 milioni e la raccolta totale è di 1,9 miliardi di euro. Cifre in linea con quelle già fatte registrare nel 2023 e che promettono anche per il futuro di confermare ed eventualmente implementare le iniziative della banca a favore del territorio e della cittadinanza. Per Quarrata è stato l’anno del post-alluvione, nel quale l’istituto è venuto incontro ai cittadini alluvionati e proprio a seguito delle iniziative di finanziamento e sostegno ha visto crescere il numero dei soci di circa 400 unità. Senza contare la clientela servita, che sommando tutti gli sportelli e le filiali tocca quota 70mila utenti.

"Le modalità di destinazione degli utili di bilancio delle banche di credito cooperativo sono fissate da precise disposizioni normative. Il 70% degli utili netti annuali deve essere destinato a riserva legale per il consolidamento del patrimonio, il 3% a fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione – ha aggiunto il direttore generale Tiziano Caporali - ci sono poi risorse che vengono indirizzate sul territorio sotto forma di beneficenza e mutualità. Per una parte residua, la Banca può prevedere una distribuzione ai soci entro specifici limiti. Nel bilancio 2024 contiamo di poter destinare a dividendo una somma complessiva compresa tra i 500mila e i 600mila euro. È un modo per ringraziare i nostri 11mila soci per la fiducia che ci hanno accordato".

Ed è stata già annunciata la prima iniziativa delle varie proposte programmate per il 2025: si chiama "I nostri Soci ci stanno a cuore" e si tratta di uno screening cardiologico gratuito promosso da Banca Alta Toscana insieme a Mutua Alta Toscana (previa iscrizione a quest’ultima). Sarà effettuato da specialisti cardiologi, in collaborazione con le sezioni territoriali della Misericordia e della Pubblica Assistenza. La visita cardiologica comprenderà anche l’esecuzione di ecocardiogramma ed elettrocardiogramma. Per beneficiarne, mille soci di Banca Alta Toscana e Mutua Alta Toscana potranno rivolgersi alla propria agenzia e ritirare un voucher in cui saranno riportati i numeri di telefono delle associazioni convenzionate da chiamare per prenotare.

