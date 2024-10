Alzheimer. Incontri online con gli esperti

Lunedì 14 ottobre, alle ore 20,45, avrà inizio un corso on line gratuito per familiari di malati di Alzheimer e assistenti domiciliari. Si tratta di un corso pratico, articolato in cinque incontri on line serali che viene organizzato da sei Lions Club tra i quali anche il Lions Club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese, presieduto da Antonio Santinacci. Le cinque serate avranno come relatori esperti della malattia e soprattutto psicologi ed educatori. Il ciclo di incontri è condotto da Giorgio Soffiantini, un familiare di un malato. Lunedì 14 ottobre, il neurologo Giuseppe Gambina darà un’informazione essenziale sulla malattia di Alzheimer".

Nel secondo incontro, giovedì 17 ottobre 2024 alle ore 20.45 l’educatrice e formatrice Paola Benetti illustrerà "I dodici passi per un approccio corretto alla persona affetta da demenza". Lunedì 21 ottobre alle 20,45, il tema sarà "Avere cura di chi si prende cura: psicoeducazione ed incontri di sostegno psicologico rivolti a caregiver di persone con demenza" con relatrice Stefania Amato, psicologa, psicoterapeuta e consulente di Afma (Associazione dei familiari dei malati di Alzheimer). Nel quarto incontro si parlerà di "stimolazione cognitiva e psicomotoria nei diversi stadi di gravità della demenza" a cura della educatrice Georgeta Stefanescu. Lunedì 28 ottobre, Giuseppe Gambina e Giorgio Soffiantini parleranno del manuale "È ancora lui! È ancora lei!", che offre una guida per un approccio positivo alla malattia. Per partecipare occorre collegarsi alla piattaforma Zoom (id della riunione: 329 212 8991 / Passcode: 5iqwt4). Il link diretto per partecipare si trova sulla pagina facebook del Lions Club Agliana Quarrata e Piana Pistoiese.

Giacomo Bini