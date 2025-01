Pisa, tenta di accoltellare un carabiniere: arrestato per tentato omicidio

Pisa, 11 gennaio 2025 – Una notte di terrore a Pisa, in zona Porta a Mare, dove solo il tempestivo intervento dei carabinieri del Radiomobile ha evitato una potenziale tragedia. Un uomo, con il volto travisato e armato di coltello, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’allarme è scattato intorno alle 5,20 della scorsa notte. Durante un servizio di controllo del territorio in via II Settembre la pattuglia dei militari ha notato un individuo con il volto coperto da un passamontagna e armato di pugnale. L'atteggiamento sospetto e la presenza dell'arma hanno immediatamente allertato i militari, che hanno intimato l'alt all'uomo. L'uomo, alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato la fuga a piedi, dando il via a un breve inseguimento.

La situazione è poi rapidamente degenerata in una violenta colluttazione. Con una furia inaudita, l'aggressore ha tentato di colpire un carabiniere con il coltello, ma fortunatamente ha reciso solo il tessuto del giaccone, senza infliggergli ferite. Solo la prontezza di riflessi e la professionalità dei militari hanno evitato il peggio. Durante la concitata fase dell'arresto, uno dei carabinieri è rimasto leggermente ferito a una spalla e a un ginocchio. Questo episodio sottolinea il coraggio e la dedizione con cui i militari operano quotidianamente, mettendo a repentaglio la propria incolumità.

A seguito della perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto quattro smartphone, il manico del coltello, il nastro adesivo e una modica quantità di cocaina e hashish, il tutto posto sotto sequestro. Le modalità dell'intervento, con l'uomo travisato e armato in piena notte, fanno presumere che l'arrestato fosse intenzionato a compiere furti in abitazione. Gli inquirenti stanno ora indagando per accertare eventuali collegamenti con recenti episodi di furto registrati nella zona di Porta a Mare e nelle aree limitrofe. L’arrestato adesso è in carcere.