Regate: Vitamina Cetilar chiude la Copa del Rey al sesto posto

Pisa, 6 agosto 2024 – Si è conclusa con un sesto posto finale la trasferta del team Vitamina Sailing a Palma di Maiorca, isole Baleari, dove la scorsa settimana l’equipaggio in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e con il supporto dello sponsor Cetilar, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, ha partecipato alla Copa del Rey Mapfre, l’evento velico più importante dell’estate in Mediterraneo.

Cinque giorni di vela ai massimi livelli che hanno coinvolto più di 120 barche, provenienti da 23 paesi diversi, per un appuntamento giunto alla 42° edizione che anche quest’anno ha riunito nella baia di Palma i migliori velisti in circolazione tra quelli non impegnati nelle regate della Coppa America in programma a fine mese a Barcellona.

Vitamina Cetilar, timonato da Andrea Lacorte e con il triestino Gabriele Benussi alla tattica (alla randa l’altro triestino Alberto Bolzan), in regata nella classe Club Swan 50, ha vissuto una settimana di alti e bassi, terminata, appunto, con un sesto posto finale dopo dieci prove disputate nell’arco di cinque giorni, in condizioni di vento medio.

"Ci aspettavamo qualcosa di più, perché siamo un team ambizioso, ma conosciamo bene il livello tecnico degli equipaggi impegnati nella nostra classe Club Swan 50 e sappiamo che ogni minimo errore si paga molto caro" spiega Andrea Lacorte, che poco prima della Copa del Rey era stato impegnato con il team sul lago di Garda per il Campionato Europeo del catamarano M32. "Al di là dei risultati, questa intensa settimana di regate ci ha permesso di provare e migliorare le performances dell’equipaggio e della barca in diverse aree, per alzare il nostro livello in vista dei prossimi eventi, che rappresentano il clou della stagione e a cui contiamo di arrivare molto motivati".

Dopo la Copa del Rey, il Club Swan 50 Vitamina Cetilar sarà infatti impegnato a Porto Cervo, in Sardegna, per la Rolex Swan Cup (15-21 settembre) e infine nuovamente a Palma di Maiorca, dove dal 23 al 27 ottobre è in programma il Campionato del Mondo di classe (Swan OD Worlds), l’evento più importante di tutta la stagione. Prima però, precisamente dal 2 all’8 settembre, il team Vitamina tornerà nuovamente sul Garda per partecipare al Campionato del Mondo M32, ultimo evento del 2024 per il catamarano M32 Vitamina Veloce Cetilar.